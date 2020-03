Danna Paola comparte fuerte mensaje feminista por Día de la Mujer

España.- Danna Paola sin duda alguna se ha convertido en una de las artistas femeninas con más seguidores en español y aprovechó su popularidad para alzar la voz por el Día Internacional de la Mujer.

En sus historias de Instagram, Danna Paola compartió una infografía explicando porque el 8 de marzo no se celebra, si no que se conmemora, ya que es un día para crear conciencia sobre la lucha por los derechos de las mujeres y en contra de la violencia de género.

Además, la interprete de Mala Fama también compartió algunas fotografías de las marchas por el 8M en España, entre las que destaca una de una pancarta con la frase: "No puedo ser la mujer de tu vida porque soy la mujer de la mía".

Danna Paola compartió fotos del 8M en su Instagram. Foto: Instagram

No cabe duda que Danna Paola no tiene miedo de alzar la voz por la igualdad, como lo hizo con su reciente canción "Sodio", en donde refleja algunos de los problemas que vive la comunidad LGBT+ por la homofobia.

Danna Paola lanzó un pequeño recordatorio de que este día no se felicita, si no que se conmemora. Foto: Instagram

Celebra su primer premio en la música

En los recientes Spotify Awards, la mexicana ganó el reconocimiento como "Artista con mayor incremento de fans" y decidió compartir un tierno agradecimientos en sus redes.

"Esto es muy bonito, de verdad es el primer reconocimiento a mi música desde que decidí confiar en mi, es el primer premio gracias a ustedes! porque no habría llegado hasta aquí sin su apoyo, no me lo creo, de verdad infinitas GRACIAS DREAMERS!!!", escribió en su cuenta de Instagram.