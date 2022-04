Ciudad de México.- Danna Paola por fin confirmó su noviazgo con el también cantante Alex Hoyer, de quien se dijo estar muy enamorada. Aunque ya se les había visto juntos, ninguno de los dos lo había aceptado.

Danna Paola y Alex Hoyer llegaron por separado a la alfombra roja del musical “Charly y la fábrica de chocolate” la noche de este miércoles, en la Ciudad de México.

A la hora de ser abordada por la prensa, la también actriz de 26 años aceptó que sí son pareja y que está muy enamorada.

Es la primera vez que voy hablar y para mí es algo muy privado, mantenerlo para nosotros es decisión, no es un secreto porque obviamente no lo es, creo que ya no tengo 15 años como para negar relaciones, al contrario, me enorgullece mucho estar al lado de una persona que admiro y que me admira”, respondió Danna Paola.