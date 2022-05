México.- Tres días después de cantar ante miles de personas en un festival musical, la cantante Danna Paola anunció a través de su cuenta en Twitter que se contagió de COVID-19.

Este viernes 13 de mayo Danna Paola se presentó con gran éxito en el Tecate Emblema, donde alzó la voz por los feminicidios y las mujeres desaparecidas; el festival se realizó en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, y en el mismo día también subieron al escenario Carly Rae Jepsen, Diplo y los Back Street Boys, entre otros artistas.

Este fin de semana Danna Paola se presentó en el festival Tecate Emblema, que se realizó en la Ciudad de México. Foto: Instagram

Pero la tarde de este lunes, la actriz y cantante dio a conocer que se contagió de COVID-19.

Levante la mano quien creyó que era inmune al covid", escribió Danna Paola junto al emoji de payaso.

Muchos de sus seguidores le desearon pronta recuperación, pero otros se preocuparon por el hecho de haber estado en un evento masivo.

"Deberías solicitar a todos los que estuvieron contigo qué se aíslen, al igual que todos los que estuvieron cerca del escenario. Esto aún no acaba y hay gente aún sin vacuna", se leía en un mensaje.

Danna Paola explicó en un segundo tweet los síntomas que tenía tras haberse contagiado de coronavirus.

"Estamos bien, pero me duele heavy el cuerpo y he dormido demasiado… esperemos salir de esto asap (as soon as possible/lo más rápido posible)".

En el programa "Ventaneando" informaron que el novio de Danna Paola, Alex Hoyer, también estaba contagiado de COVID-19.

La actriz y cantante expresó en redes que aún estaba en shock por la respuesta del público en su pasado concierto. Foto: Instagram

El COVID-19 le arrebató a su abuelita

Danna Paola perdió a uno de sus seres más queridos debido justamente al COVID-19, pues el pasado 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, la abuelita de la cantante falleció luego de luchar contra la enfermedad.

"No me gusta hablar mucho de mi familia, pero mi abuelita está muy grave en el hospital por covid", escribió la cantante el 4 de marzo.

Agregó que tenía el corazón apachurrado "les pido de corazón una oración y enviarle mucha luz para ella"; desafortunadamente unos días después su abuelita murió.