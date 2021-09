La peor borrachera de Danna Paola

Ciudad de México.- Danna Paola no deja de sorprender a sus seguidores, fue en esta ocasión durante una entrevista que le hizo Facundo, que la intérprete de “Sodio” se dejó ir como hilo de media con tremendas declaraciones.

Durante la plática, se atrevió a narrar una de sus peores borracheras, la cual tuvo lugar en Londres, y que la llevó a gastar mucho dinero. Esto, haciendo alusión al nuevo sencillo que está lanzando que lleva el mismo nombre, pues el conductor la cuestionó acerca de cuál ha sido el momento en el que se ha puesto más "Kaprichosa":

Un día me puse muy borracha en Londres y me fui a ver “Wicked”, porque yo hice “Wicked” yo lo quería ver en West End. Entonces, mis amigos me dijeron, Danna, no vamos a ir porque está muy lejos y dije, yo quiero ir a verlo. Me fui sola. Gran error porque obviamente Danna Paola se volvió a poner la peda de su vida”, contó.

En este sentido, contó que una vez en la función lloró, se rió y la disfrutó, solo que al final ya no tenía cómo regresar. Así que decidió caminar:

Pues me fui caminando por todas las tiendas y gasté todo lo que en mi consciencia estaba bien. Entonces yo quería una pijama, porque yo buscaba una pijama en mi borrachera y dije es que quiero una pijama de seda, mientras mis amigas marcándome para saber donde estaba”, expresó.

Más tarde, la cantante entró a una exclusiva tienda y a ver si tenían unas prendas que estaba buscando, y curiosamente dijeron que sólo tenían una pijama de seda de tiburones:

Y yo le dije:, ‘güey, la quiero, me la llevo’. Y me dice: ‘señorita, pues cuesta como 600-700 euros la pijama’ y yo de ‘no importa, me la llevo’”, ahondó.

Pero ahí no terminó el despilfarro, pues, tras la costosa compra, Danna Paola se consitntió con una cena donde pidió caviar, tomó vino y continuó dándose los gustos que ella se merecía:

Me tiré una botella de vino yo sola y todo era porque yo andaba sola y yo podía. Y cuando llegan mis amigas me dicen: ‘vas y regresar todo lo que compraste’, entonces me hicieron casi regresar la pijama de shark y desde ahí me apodaron Lady Shark”, recordó riendo.

A manera de experiencia aprendida, Danna Paola resaltó que, de no haber estado bajo los influjos del alcohol, no hubiera permitido que ocurriera algo así, ni tampoco se habría gastado todo el dinero de ese día.

Llega un momento en el que el cerebro te traiciona y dices: ‘porque puedo y estoy aquí' y soy shalalala, voy a gastar lo que se me da la gana”, señaló.

