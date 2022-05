Danna Paola pide justicia para Debanhi y exige ‘ni una más’ de mujeres desaparecidas

Ciudad de México.- El caso de Debanhi Escobar causó conmoción en todo México y se convirtió en el estandarte de todas las mujeres que están siendo asesinadas en el país, pero el caso trascendió al ámbito internacional tras su publicación en el periódico El País.

El diario español dio a conocer el resultado de la autopsia independiente que pagó Mario Escobar, padre de la joven de 18 años encontrada muerta en una cisterna de un motel en la capital regia.

Este tema ha alcanzado visibilidad en varias esferas, pero ha tomado relevancia en el medio del espectáculo ya que muchos famosos se han expresado por las mujeres desaparecidas y el caso de Debanhi, tal es el caso de la cantante Danna Paola quien llevó este tópico hasta el escenario del festival musical Tecate Emblema.

Para abrir su presentación, la cantante interpretó un tema muy especial: “Calla tú”, al tiempo que en las enormes pantallas comenzó a salir una lista de nombres de las mujeres desaparecidas en México.

La cantante llevó su protesta hasta el escenario del festival musical Tecate Emblema. Foto: Édgar Negrete.

Una vez que terminó la canción, y ya con todos los sentimientos a flor de piel, a las espaldas de Danna se proyectaron un par de hashtags que decían: #JusticiaParaDebanhi, seguido del #NiUnaMás.

Con esta declaración, la cantante se sumó a todas las demandas y exigencias generalizadas en contra del gobierno, esto luego de que el papá de la estudiante de derecho tuviera un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y más tarde con el fiscal de Nuevo León, con el subsecretario de Seguridad Federal y el gobernador de su estado.

Así comenzó el recital de la también actriz e influencer el cual duró aproximadamente una hora, en el que deleitó a sus fans con un repaso de sus grandes éxitos y acompañada de ocho bailarinas.

De principio a fin, Danna Paola tuvo un buen recibimiento de los miles de seguidores que se congregaron en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Danna interpretó un tema muy especial: “Calla tú”, para pedir justicia. Foto: Édgar Negrete.

La intérprete de “Sodio” lució dos cambios de vestuario, en un momento durante su concierto decidió sincerarse con su público y aceptó: "Ser adulto está siendo bien complicado y ya no quiero; aunque allá afuera hay gente que no me quiere ver feliz, triunfar, enamorada, en el lugar que estoy, siendo la artista que soy… por eso estoy aquí hoy".

Tras el emotivo mensaje cantó “Mundo de caramelo”.

