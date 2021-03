México.- En el mes del inicio de la primavera, la cantante Danna Paola se mostró en sus redes sociales como toda una princesa, modelando joyería floral juvenil.

La también actriz Danna Paola compartió con sus fans un par de imágenes en las que luce un outfit de dos piezas, en tono rosa, con aplicaciones en gasa, que la hacen ver sofisticada.

Y es que lo que resaltó la belleza de la actriz de la serie “Elite” fueron las flores con las que complementa su look, el cual incluye joyas de primavera como anillos, pendientes, collares, pulseras y otros accesorios para el pelo que la hacen lucir como una reina.

Hace unos días, en una entrevista, la mexicana Danna Paola explicó el motivo principal por el que abandonó la serie española para Netflix, “Élite”.

La actriz estuvo este lunes, 22 de marzo, en el programa español “El Hormiguero”, donde presentó su disco K.O., pero también habló de su experiencia y salida de la serie juvenil.

Ya en entrevista con el conductor Pablo Motos, el contó que en algún momento pensó que le caía mal a los españoles, pero después comprobó que era todo lo contrario.

Yo creía que les caía muy mal. Yo soy una persona muy alegre, muy extrovertida. Aquí te dicen que no a algo como quedar a tomar un café y te dicen, ‘no, no me apetece’. Y luego entendí. Los mexicanos, los latinos, le damos muchas vueltas a las cosas y, en lugar de decir ‘no’, decimos ‘no es que…’. Es una costumbre. Y aquí aprendí a decir que no y ha sido un alivio”.