Danna Paola presume pompa con foto en bikini

Ciudad de México.- La cantante y actriz mexicana, Danna Paola, no ha dejado de sorprender a sus fans durante esta contingencia por coronavirus (Covid-19), ahora decidió compartir en sus redes sociales una foto en bikini en donde presume sus pompas y mostrando una tiernas pecas.

Danna se encuentra en su casa por la cuarentena debido al coronavirus, sin embargo, no ha dejado de estar en contacto con todos sus seguidores, esto mediante sus redes sociales.

En esta ocasión, la actriz mexicana, compartió una foto de ella con un bikini rosa y mostrado sus caderas, lo que enamoró a más de uno.

Además, hizo mención sobre las ‘pecas’ que tenía, pues había usado un filtro, sin embargo sus fans aseguraron que se veía muy tierna.

Cambia de look

Cabe destacar que hace poco la cantante, presumió un nuevo look, en donde se le puede ver con el cabello más corto y fleco, así mismo, lo tiene de color negro.

En redes sociales sus fans comentaron si le quedaba o no el nuevo look a la intérprete de 'Oye, Pablo'; incluso, algunos especularon que ella misma se había cortado el fleco, pues no se veía hecho por un profesional.

Para finalizar, Danna confirmó que muy pronto les contará a sus seguidores el por qué del drástico cambio, pero no dio más detalles; aunque, sí confirmó que era solo una peluca.

Danna Paola cambió de look. (Foto: Instagram).

FRG