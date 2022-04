Danna Paola reacciona a críticas sobre su figura: ‘Me han ofendido muchísimo’

Ciudad de México.- Una de las celebridades mexicanas que surgen en la nueva generación de estrellas en este país es Danna Paola, quien se encuentra en un gran momento de su carrera como cantante, ya que el año pasado recibió su primera nominación al Grammy.

La actriz que diera vida a “Lucrecia Montesinos” en la serie española Élite, de Netflix, también se ha destacado en el mundo de la moda, ya que sin miedo porta outfits arriesgados, juega con cortes, texturas y colores en su imagen que viste día con día y que presume en sus redes, en las que ya suma a más de 33 millones de seguidores.

Esto le ha valido ser embajadora de diferentes marcas de lujo, por lo cual ha recibido halagos por con su propuesta de looks, pero también ha sido blanco de críticas por parte de internautas, quienes la han atacado por su aspecto; sin embargo Danna no suele responderles, pero recientemente aprovechó las cámaras de la prensa para reaccionar a tanto “hate”.

La intérprete de “Sodio” asistió al musical, "Charlie y la fábrica de chocolates", donde los representantes de los medios de comunicación la abordaron para cuestionarle varios temas, entre ellos el sonado romance que tiene con Alex Hoyer, con quien llevan tiempo saliendo, a lo cual confesó que estaba muy enamorada, pero prefiere mantener su vida amorosa en privado.

Para mí es algo súper privado, mantenerlo para nosotros es decisión. No es un secreto porque obviamente no es un secreto, pero creo que ya no tengo 15 años como para negar relaciones, me enorgullece estar a lado de una persona que admiro y que me admira”, expresó.