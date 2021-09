México.- Danna Paola nunca pensó que al aterrizar en Ciudad de México, en el Aeropuerto con su mejor amiga Georgina Amorós y rodeada de más gente, un chico iba a entregarle un anillo de compromiso.

La cantante recibió una propuesta de matrimonio de parte de Edu Vázquez, un fan que ha seguido a la artista desde que inició su carrera en Televisa en “Rayito de Luz”, hasta su consagración en teatro con “Wicked” y la serie “Élite” de Netflix.

Edu hasta se arrodilló ante la intérprete de “Sodio”, y este gran momento quedó grabado y se puede ver a través del canal de YouTube del joven.

Gracias por siempre ser tan linda conmigo, aún recuerdo que hace algunos años te veía súper inalcanzable y difícil de conocer y ahora ya hasta me conoces, me haces demasiado feli, te quiero muchísimo, sin duda no me equivoqué en elegirte como ídola”, expresó Edu Vázquez en una foto de su propuesta en Instagram.