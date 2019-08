¿Danna Paola se va de Instagram?

Danna Paola rompió el corazón de sus seguidores con una enigmática publicación en su Instagram, donde dio a entender que podría abandonar la red social.

Con la descripción "No más fotos... see you soon", la cantante de "Mala Fama" levantó las dudas entre sus seguidores hace un par de días.

Cientos de comentarios le llovieron, pidiéndole que suba más fotografías a su Instagram, pero desde esa publicación no hemos visto fotos nuevas.

Da clic en la estrella seguir y te mantendremos informado de todos tus temas preferidos

Anuncia nuevo single

Aunque puede que la esperanza no se haya perdido, pues aunque no ha subido nuevas fotos, Danna Paola sigue subiendo videos en sus historias de Instagram.

Por ejemplo, hace unas pocas horas anunció que pronto sacaría un nuevo single en físico, aunque no dio más detalles y compartió un video con su staff después de grabar su nuevo videoclip.

Por lo que parece, pronto tendremos nuevo material para seguir disfrutando de Danna Paola.