México.- Danny Félix descubrió desde muy pequeño que era un compositor nato llegando a convertirse en un artista discográfico, productor y creador del nuevo estilo popular de los corridos tumbados, fusión en la que incorpora elementos de hip-hop con los estilos tradicionales del corrido.

Y bajo esa premisa, el músico y productor se encuentra en promoción de “Vuelve” su nuevo álbum de 10 canciones, que van desde los corridos tumbados hasta melodías románticas, una de ellas, de su autoría.

En entrevista con AM, Danny Félix platicó sobre este proyecto, del que se desprende el sencillo “Impala Tumbado”.

Gracias a Dios he estado haciendo canciones, lo único malo fue que subí de peso (risas); he estado experimentando mucho con el sonido especial, original, que yo nada más lo puedo hacer y está muy cool, porque ha abierto bastante puertas, gracias a eso nos empezaron a ver más de otros países que no estábamos acostumbrados como Puerto Rico, Cuba”, dijo Danny Félix.

Considerado como uno de los mejores guitarristas en el género Regional Mexicano, Félix fue el primer guitarrista de música mexicana en grabar y producir una colaboración de culturas con el cantante Bad Bunny, en remezcla de la canción "Soy el Diablo" con Natanael Cano, logrando crear un sonido "urbano regional" que atrajo a una generación más joven de fanáticos.

Me siento muy contento, bendecido porque la gente sabe quién soy, lo que hago en el estilo, entonces es algo que me mantiene muy contento. Con Bad Bunny, no hay nada, no sé si hay alguien que tenga su teléfono (risas)”, adelantó.