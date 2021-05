Dave Grohl estrena ‘What Drives Us’ producida por Foo Fighters

La película documental “What Drives Us” dirigida por Dave Grohl y producida por Foo Fighters, está disponible en Amazon y con la consigna de mostrar el lado oculto de la banda más importante del momento.

La película es mi carta de amor a cualquier músico que haya abordado una camioneta con sus amigos y haya dejado todo atrás por la simple recompensa de tocar música”, dijo Dave Grohl. “Lo que comenzó como un proyecto para mostrar la logística “hágalo-usted-mismo” detrás de meter a todos tus amigos y su equipo en un espacio pequeño por meses, eventualmente se convirtió en una exploración del ‘¿por qué?’ ¿Qué nos mueve?”

El documental es un homenaje al momento en la vida de cada músico en donde se pone a prueba su compromiso y su deseo de tocar música para otros se vuelve un acto casi irracional de fe. El primer paso para probarte a ti mismo y al mundo, que perteneces, es cargar tus instrumentos, tu talento y tu valentía, y abordar una camioneta para llevar tu música al mundo — un verdadero ritual de iniciación del rock and roll. El documental también es un tributo a cada niña y niño que sueña con una vida haciendo música. Dave fue ese niño.

Rockean en documental de Dave. FOTO: ESPECIAL

También lo fueron Ringo Starr, The Edge, Annie Clark, Steven Tyler, Ian Mackaye y todos en medio. La lista es casi infinita. Aunque todos tienen historias — indignantes, increíbles, descabelladas, así como historias conmovedoras — todos comparten un lazo en común. En algún punto, antes de que el mundo conociera su nombre, tuvieron un impulso imparable de compartir su música con el mundo. Su pasión los llevó a dejar todo, incluyendo sus preocupaciones y perseguir su sueño.

La música con sus protagonistas. FOTO: AMAZON

Sigue a las jóvenes bandas RadKey y Starcrawler que están dominando al mundo un pueblo a la vez, mientras cuenta las historias de los más grandes artistas en la industria musical, recordando el romance y la aventura, así como la locura y el caos, de sus propios momentos de gira. La película explora lo que se necesita para convertir una camioneta en un hogar y como los trucos de este negocio se han ido comunicando a través de las décadas. Hubo una época antes de la era digital cuando se tenía que llevar la música a la gente, una tocada a la vez, un viaje en carretera durante la noche a la vez y un antro pequeño de mala muerte a la vez.

Mientras el mundo ha cambiado, este ritual de iniciación no. No hay otro primer paso en el camino a ser alguien en la música. Tienes que subirte a la camioneta.

La película tiene entrevistas con un grupo de figuras icónicas que abarcan diferentes décadas y géneros, incluyendo a: Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Rami Jaffee, Pat Smear, Ringo Starr, Flea, Brian Johnson, St. Vincent, Slash, Duff McKagan, Ben Harper, The Edge, Mike Watt, Ian Mackaye, Starcrawler, RadKey, Exene Cervenka, Tony Kanal, DH Peligro, Charlie Gabriel, Jennifer Finch, Dave Lombardo, Kira Roessler, Pete Stahl, Lars Ulrich y Steven Tyler.

SOBRE DAVE GROHL

Dave y lo que ha logrado. FOTO: ESPECIAL

Dave Grohl ha sido una de las figuras más queridas y respetadas en la escena musical internacional desde que hizo su debut en el disco que definió a una generación, Nevermind de Nirvana en 1991. Grohl se volvió el líder de Foo Fighters con su disco debut en 1995, el primer disco en un catálogo masivo con 12 discos ganadores del Grammy, incluyendo el más reciente lanzamiento de la banda, Medicine at Midnight (2021). Grohl se ha ganado una reputación como un colaborador prolífico a través de su trabajo con Paul McCartney, Them Crooked Vultures, Queens of the Stone Age, y las leyendas David Bowie y Lemmy Kilmister, así como Mick Jagger, Neil Young, Elton John, Nine Inch Nails, Roger Taylor y Brian May de Queen, para nombrar a unos cuantos.

En el 2013, Grohl hizo su debut como director/productor con el aclamado documental, Sound City sobre el estudio en Van Nuys CA en donde Nirvana grabó Nevermind en 1991, un disco que vendería más de 30 millones de copias y transformaría el paisaje musical moderno. Estrenándose con reseñas unánimemente positivas en Sundance y llegando a la calificación de 100% en Rotten Tomatoes, Sound City se enfocó en la historia del legendario estudio y en la lucha por preservar el elemento humano en la música. Grohl también dirigió la docuserie de 8 partes de HBO, Foo Fighters: Sonic Highways, que se estrenó en octubre del 2014 y ganó dos de los cuatro Emmys a los que fue nominada (mejor mezcla de sonido en un documental y mejor edición de sonido en documental).