David Beckham pide normalizar la homosexualidad entre los deportistas

Londres.- En los últimos años han ido aumentando paulatinamente los casos de deportistas profesionales que declaran públicamente su homosexualidad, pero siguen siendo pocos, incluso algunos prefieren esperar al fin de sus carreras profesionales para revelar su orientación, por lo que el exfutbolista inglés, David Beckham, se mostró solidario con ellos y lanzó un llamado al mundo.

La carrera profesional de Beckham cubrió alrededor de veinte años, por lo que se volvió toda una celebridad más allá del ámbito deportivo; lo cual se tradujo en millonarios contratos en la lucrativa industria publicitaria.

En este contexto, el dos veces subcampeón del premio al Jugador Mundial de la FIFA se pronunció en apoyo a sus colegas con orientación distinta a la heterosexual, quienes se esconden para dar a reconocer su sexualidad, minimizando de alguna forma las posibles consecuencias.

El astro del fútbol reconoció que el medio deportivo está contaminando de homofobia y racismo. Foto: Especial.

El último de los futbolistas en aceptar públicamente su orientación fue Jake Daniels, quien juega para el equipo Blackpool y es el único jugador en activo de la liga inglesa que ha tenido el valor de hacerlo.

Durante una entrevista con el diario Evening Standard, el mediático Beckham expresó que el poder vivir la sexualidad con naturalidad y sin estarse escondiendo no debería ser ya una cuestión de valentía, y menos en el mundo del deporte.

Al astro que fue nombrado como uno de los 125 mejores futbolistas vivos, le resulta incomprensible que en estos tiempos algunos sectores de la opinión pública enfrenten con sorpresa y admiración, e incluso con hostilidad, una dinámica que debería estar ya normalizada en cualquier sociedad y ámbito.

Sin embargo, y en el marco de los grandes avances que se han logrado en las últimas décadas en cuanto a la aceptación de distintas orientaciones sexuales, el mundo del fútbol, que él tan bien conoce, se sigue contaminando de homofobia y racismo.

David Beckham promueve la aceptación de distintas orientaciones sexuales. Foto: Especial.

"Es una pena que, cuando alguien sale del armario, aún haya personas que piensen que es algo extraño. No lo es y no debería serlo. En último término, nos daremos cuenta de que hay mucha gente gay en el deporte, y de que no son diferentes al resto de los deportistas", explicó el esposo de la diseñadora de moda y exSpice Girl, Victoria Beckham.

Además, el exdelantero de grandes equipos como Manchester United y el Real Madrid alertó: "Fui profesional durante 22 años. Vi mucha homofobia y racismo, y de verdad pienso que las cosas están cambiando. Pero queda mucho trabajo por hacer".

