España.- El cantante David Bisbal se encuentra de luto por la muerte de su amigo, el también intérprete Álex Casademunt, salido de la primera edición del programa musical Operación Triunfo, en España.

Álex Casademunt, de 39 años de edad, sufrió un trágico accidente de automóvil, lo que tiene conmocionada a España, y devastado a David Bisbal, pues eran muy cercanos.

El accidente en el que Álex perdió la vida ocurrió en Mataró, Barcelona, donde radicaba. Al parecer, el egresado de Operación Triunfo chocó de manera frontal con un autobús en la carretera Cirera, lo que aún sigue en investigación.

Apenas se enteró, el intérprete de ‘Bulería’ y ‘Dígale’, salido del mismo programa Operación Triunfo, se mostró consternado y dolido por esta lamentable noticia.

He leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad”, escribió David Bisbal en Twitter.