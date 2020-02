¿De Iron Man a Linterna Verde? Robert Downey Jr. estaría en pláticas con DC Comics

Estados Unidos.- A pesar de que Robert Downey Jr. es reconocido por millones de fanáticos de todo el mundo como el actor más famoso del mundo cinematográfico de Marvel por su entrañable papel como Iron Man (Tony Stark), el actor estaría en pláticas para salir en la nueva cinta de Linterna Verde, de DC Comics.

Según el sitio estadounidense We got this covered, Downey Jr. estuvo en charlas con Warner Bros para integrarse a las filas de una nueva cinta de superhéroes.

Suscríbete a nuestro canal de YouTube y conoce lo mejor de las noticias en video

Así, el actor podría dejar de lado el traje de Iron Man para dar vida a Hal Jordan, mejor conocido como Linterna Verde.

¿Tiene competencia?

Asimismo, la página web anunció otros fuertes candidatos para interpretar al integrante de DC Comics, es Tom Cruise y John Krasinski.

Inclusive, según la página, también Zac Efron y Chris HEmsworth audicionaron para el papel, aunque ahora solo está en rumores por lo que se espera ue en próximas semanas se anuncie la nueva adaptación de la historieta.

Ryan Reynolds ya había dado vida a Green Lantern, cuando en 2011 se llevó al cine la primera adaptación, aunque no tuvo el éxito esperado.

Queridos lectores, nuestro trabajo empieza y termina con ustedes. En AM empezamos el año con una misión y visión renovadas y te invitamos a conocerlas en este breve video. Mil gracias por tu apoyo. ¡Dinos qué te parece en los comentarios!