“De beso y todo”, Galilea Montijo revela fantasía que tuvo con Thalía

Ciudad de México.- La conductora mexicana, Galilea Montijo, confesó que tuvo un sueño fantasioso con la cantante Thalía, aseguró que ya no la podía ver igual.

Mediante una entrevista obtenida por el programa de espectáculos ‘De Primera Mano’, la conductora reveló un sueño ‘picante’ que tuvo con la cantante hace unos años.

Yo creo que todos hemos tenido fantasías con alguien. Yo he soñado a mujeres… Hace muchos años lo dije, con Thalía tuve un sueño que hasta me levanté y dije: '¡Ay Thalía, te veo diferente!', yo creo que me acosté pensando en ella", confesó.