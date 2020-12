De conocer sólo escenarios, Ana Patricia Rojo ahora vende licuados para sobrevivir

México.- Como otros actores que son ‘golpeados’ por la crisis económica causada por la pandemia del Covid-19, la guapa Ana Patricia Rojo habló a detalle del negocio que emprendió a falta de proyectos en televisión, la venta de licuados.

Sin importarle el qué dirán, pues ya salieron sus primeros detractores, Ana Patricia Rojo explicó para ‘Ventaneando’ que, a falta de trabajo, inició con la venta de suplementos alimenticios, pues sus dos hijas y su madre dependen completamente de ella.

La hija del primer actor, Gustavo Rojo, fallecido en abril de 2017, dejó claro que para nada se avergüenza de este nuevo negocio que emprendió, pues peor es quedarse esperando a que alguien la ayude.

No esperar nada más a que nos caiga el maná (alimento) del cielo o a que pasen las contingencias para volver a pisar un escenario. Eso no creo que me quite como actriz, eso no creo que me quite como ser humano, eso no creo que sea lamentable ni para generar lástima por parte de ninguna persona”, mencionó.