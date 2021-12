De esta forma Belinda vuelve a confirmar que sí es 'Otaku'

Ciudad de México.- Últimamente Belinda ha estado muy activa en sus redes sociales, especialmente subiendo historias, motivo por el cual incluso se ha visto en controversias por desatar rumores involuntarios acerca de su vida personal, esto en más de una ocasión.

Ahora, la cantante y modelo compartió una historia en su cuenta oficial de Instagram con la que dejó a todos boquiabiertos y con el ojo cuadrado.

Se trata de un video corto que subió la intérprete de “Ni Freud ni tu mamá” en el que se puede ver una figura de “Dragon Ball Z”, específicamente del personaje “Androide Número 18”, quien era una fémina que posteriormente vuelve un robot para destruir al protagonista del anime, "Goku", con la cual Beli acompañó con el siguiente texto:

Gracias @betorazon, porque en días tristes como hoy siempre tienes un detalle conmigo. Mi número 18”.

Esta no sería la primera vez que Belinda revela su lado completamente “Otaku”, ya que justo a principios de este año festejó el cumpleaños de su prometido, Christian Nodal, con un par de pasteles de los famosos animes "One Piece" y "Death Note", los cuales fueron diseñados por una pastelería exclusivamente para la ocasión.

Por lo anterior, los seguidores de la actriz y empresaria, especialmente los pertenecientes a la comunidad “Otaku” recordaron aquella declaración en el año 2020, en la que Belinda afirmaba que ya tenía el popular juego para dispositivos móviles, “Pokémon Go”, y aseguraba que estaba a la espera del lanzamiento de “New Pokémon Snap”.

Cabe resaltar que Belinda no ha declarado de dónde surgió el amor por este tipo de contenidos, no obstante, algunos fans especulan que todo viene por influencia de su novio Christian Nodal, pues es bien sabido que el cantante tiene una cuenta en Twitch donde jugaba “Among Us” y “League of Legends”.

