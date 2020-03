De esta manera Cynthia Rodríguez anuncia su regreso a ‘Venga la Alegría’

Ciudad de México.- La conductora y presentadora Cynthia Rodríguez reapareció a través de una videollamada en el matutino ‘Venga la Alegría’ para anunciar su regreso, luego de unas merecidas vacaciones y de estar en casa para prevenir el contagio del coronavirus.

Andaba de vacaciones y bueno me agarró la cuarentena, el encierro y he disfrutado mucho estar en casa y cuidarme mucho para estar al 100 con ustedes y la verdad es que me siento súper bien”, le dijo a Penélope Menchaca.