De esta manera productora de ‘Hoy’ humilla a elenco de ‘Venga la Alegría’

CDMX.- La productora del matutino ‘Hoy’, de Televisa, Magda Rodríguez, compartió el esfuerzo de todo su equipo al mostrar un medidor que marca que el programa de televisión que encabeza supera por 119% el rating de ‘Venga la Alegría’, de TV Azteca, su principal competencia.

En un post presumió que ‘Hoy’ es el programa matutino más visto en televisión abierta, pues lo sintoniza un millón de personas, mientras que su competencia sólo lo ven 472 mil personas, lo que significa que su producción supera la de Azteca con 119%.

Sobra decir que amo mi trabajo, amo trabajar para entretener, y sobre todo en estos momentos de vulnerabilidad. Gracias infinitas por tanto, gracias por su preferencia. Hoy... ¡Lo haces tú!”, escribió Magda, quien antes trabajó en TV Azteca.

Con esta publicación lo que la ex productora de ‘Enamorándonos’ quiere dejar claro es que ellos son los favoritos de la televisión abierta mañanera, de la mano de Televisa.

La conducción de ‘Hoy’ ha tenido cambió de conductores desde hace más de 20 años, pero los favoritos del público han sido las guapas Andrea Legarreta, Galilea Montijo y el carismático Raúl ‘El Negro’ Araiza.

A la publicación de Magda reaccionaron la escultural Yanet García, Laura Bozzo e Issa Vegas, entre otros, quienes la felicitaron.

Felicito a Magda, Andrea, Andy, y todo el gran equipo, que siga el éxito y triunfo”, “Magda ¡te amo! Ya pónganlo en Latinoamérica otra vez”, “Ojalá y lo vuelvan a pasar en el resto de latinoamérica”, comentaron en el perfil de Instagram.

Le piden sacar de ‘Hoy’ a su hija Andrea Escalona

Además de felicitaciones, Magda Rodríguez recibió una petición de más de un seguidor, dejar fuera del programa a su hija Andrea Escalona a quien califican de poco simpática.

La verdad me gusta el programa, pero Andrea Escalona definitivamente no tiene nada de carisma, aunque sea su hija tiene que reconocer que no es del agrado de la mayoría del público, saludos”.

Otros le señalan que su hija hace aburrido el programa y que además no tiene talento.

Me gusta el programa y la frescura, solo que Magda por favor no nos gusta Andrea Escalona todo el programa, tal vez una sección de reportera o algo así pero no nos gusta Andrea”.

Galilea Montijo ‘desgreña’ a Andrea Escalona

En la emisión de ‘Hoy’ el pasado 30 de abril, durante la sección ‘Canta la palabra’, la conductora Galilea Montijo no pudo más y ‘desgreñó’ a Andrea Escalona, pero no piensen mal, fue mientras Escalona cantaba, pero Gali no aguantó su voz y la calló tomándola del pelo.