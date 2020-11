"De esta me levanto", novia de Eleazar Gómez regresa a redes tras agresión

Ciudad de México.- La modelo peruana Tefi Valenzuela, regresó a sus redes sociales para mandar un mensaje a sus seguidores.

Hace unos días, el actor mexicano Eleazar Gómez, fue detenido por agredir y supuestamente haber intentado estrangular a Valenzuela, tras confirmarse el hecho, la modelo se había mantenido al margen en los medios de comunicación.

Sin embargo, mediante su cuenta oficial de Instagram, la peruana compartió un video y una fotografía en la cual recuerda el día en que adoptó a su perrita ‘Cumbia’ quien le está dando la fortaleza en estos momentos.

Les comparto esta foto de hace unos meses cuando adopte a Cumbia… No sabía lo bonito que sería ser su mamá, en días que me siento mal o triste como hoy, ella siempre me anima”, escribió la modelo.