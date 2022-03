¡De impacto! Laura Zapata comparte su radical transformación y paraliza las redes

Ciudad de México.- Laura Zapata paralizó las redes sociales este fin de semana tras compartir una fotografía donde se aprecia su radical transformación a la que se sometió en días recientes.

La gran villana de telenovelas colgó en el muro de su cuenta oficial en Instagram una postal en la que quiso compartir el resultado de un radical cambio de imagen, lo que atrajo toda una ola de piropos y reacciones, y no sólo por parte de fans, sino algunos famosos no perdieron oportunidad de comentar.

Y es que, en la publicación de Laura se pueden leer decenas de mensajes en los que destacan que le sentó muy bien este nuevo look, además de la belleza que actualmente proyecta, y hubo quienes incluso, la compararon con su hermana Thalía y resaltaron que el cambio le había quitado hasta 15 años de encima.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

La villana de novelas no quiso decir qué la motivó a realizar tremendo cambio de imagen. Foto: Instagram.

Lorena Herrera comentó: "¡Hermosísima! No soy mucho de redes, me salió esta foto por aquí y dije: '¡¡wooow!! Una mezcla de belleza total, sexy, elegante! Love YOU"; "Qué bárbara", comentó Juan José Origel; Jorge Aravena expresó: "Hermosa como siempre mi reina! Besos y abrazos!; Alicia Machado le dijo: "Fabulosa"; mientras que sus fans escribieron: "Irreconocible", "Como de 40", "Se parece a su hermana, Thalía "Con y sin maquillaje siempre estás hermosa".

La actriz impactó a todos con esta nueva imagen que le hicieron en Tv Azteca. Foto: Instagram.

Sin dar muchos detalles acerca de lo que la motivó a realizar tremendo cambio, la famosa de 65 años se limitó a redactar en la descripción de la instantánea un mensaje de agradecimiento para los artistas encargados del maquillaje y peinado.

La radical transformación de la reconocida estrella de teatro y televisión causó tal impacto que se posicionó entre los primeros lugares de los temas más buscados este fin de semana en Internet.

ebecerril@am.com.mx