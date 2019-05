De impacto ¡escotazo! de Galilea Montijo en Pequeños Gigantes

CDMX.- La conductora y actriz Galilea Montijo ahora eligió un vestido verde de seda para la semifinal del programa para niños "Pequeños Gigantes", con el cual resaltó un pronunciado escote.

El vestido, el cual es de Alessandra Rich y tiene un costo de unos 46 mil pesos, le permitió a Galilea remarcar sus “abultados” atributos, sobre todo sus caderas y glúteos.

Su look fue aplaudido por la también despampanante Yanet García y su colega Andrea Legarreta.

La imagen en la que luce como una “diosa” ya alcanzó los 125 mil 638 likes en su cuenta de Instagram.

Estas en otros niveles, no, no, no, te amo Gali y te extraño”, le escribió un seguidor.