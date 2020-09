De invitar esquites a querer un retoño con él, así se le declara Celia Lora a Chumel Torres

Ciudad de México.- La actriz y modelo mexicana, Celia Lora, se le declaró de una increíble forma a Chumel Torres, primero lo había invitado a comer esquites y ahora confesó que quiere tener un retoño con él.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, hija de Chela y Alex Lora publicó una declaración para el polémico Chumel.

¿Ya vas a prestar, Chumel Torres?, o me voy a la villa. Piénsalo, tú, yo, suegro rockero y conservador. ¿Qué esperas? Vamos al cine, un esquite. Se me hace que no voy a dejar de insistir", escribió.