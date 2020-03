¿De verdad es ella? Filtran fotos íntimas de Galilea Montijo y no creerás cómo lucía

CDMX.- Un usuario de redes sociales filtró una serie de imágenes íntimas de Galilea Montijo, las cuales dejaron impactados a los seguidores de la conductora e, incluso, muchos de ellos no podía creer que fuera ella.

La presentadora de Hoy es actualmente uno de los rostros más conocidos de la televisión mexicana; no obstante, muy poco de su público conoce sus inicios, ya que son pocas las ocasiones en las que la conductora ha recordado su pasado.

Montijo se dio a conocer en 1993, cuando ganó el certamen Chica TV, posteriormente se volvió conductora y desde ahí su fama y reconocimiento crecieron gracias a su carisma y su belleza.

Así se veía

Pero antes de eso, no todo fue glamour en la vida de la tapatía.

A través de Instagram, fanáticos de Galilea compartieron unas imágenes íntimas de la también actriz, como nunca antes la habíamos visto. El usuario @_mii_chuli_, dedicado a compartir los mejores looks de la conductora de Televisa, filtró dos fotografías de la infancia de Gali, lo que dejó impactados a muchos.

En una de las fotos se ve a Galilea de muy pequeña, mientras estaba distraída y con su melena china. En la otra, se le puede ver un poco más grande con el cabello agarrado con un rostro serio, contrario a la sonrisa que estamos su público está acostumbrado a ver.

Tras la publicación de las imágenes, muchos de sus seguidores, comentaron que no era la conductora de Hoy, pues se veía muy diferente. Sin embargo, otros fanáticos mencionaron que había rasgos característicos de ella y por eso no dudaban sobre la veracidad de las fotos y que no siempre fue tan glamorosa como ahora, pues vivió una infancia común.

