México.- Las redes sociales están que “arden” con los memes y burlas hacia Inés Gómez Mont después de que la conductora de Televisa y TV Azteca emitiera un comunicado en el que se declara inocente de las acusaciones en su contra por presuntamente recibir dinero de dos contratos públicos: “jamás me he robado un peso”, afirma.

Gómez Mont, aseguró que las acusaciones en su contra por supuestamente haber recibido 3 mil millones de pesos por dos contratos públicos son totalmente falsas.

Para ser clara, jamás me he robado un peso. Tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni tenido 3 mil millones de pesos en la vida. Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo. Y bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado”, asegura Gómez Mont.