‘Deja de buscar alemanas’: Danna Paola impacta con tremendo escote desde su cama

México.- Normalmente la intérprete de ‘Mala Fama’, Danna Paola, comparte momentos de su vida personal a través de redes sociales, pero también adelantos de sus proyectos en puerta. Pero ahora impactó al compartir una postal en la que aparece recostada sobre su cama, en tacones y mostrando un pronunciado escote.

La cantante y actriz mexicana, Danna Paola, quien se encuentra en la cima de su carrera, gracias a su talento en el canto y la actuación, compartió con sus 27.7 millones de seguidores de Instagram esta fotografía en la que luce espectacular, posando sobre una cama y en tacones altos.

Deja de buscar alemanas… latina sabor peruana/mexicana… a la buena y a la mala… medicina pal alma”, escribió la ex juez de ‘La Academia’, reality de TV Azteca.

La intérprete de ‘No bailes sola’ posó recostada en la cama luciendo un diminuto top azul que le permitió mostrar un pronunciado escote, pantalón blanco y unos altos tacones blancos que la hacen ver imponente.

El atuendo lo completó con un maquillaje sutil que resalta su belleza y un peinado que le permite mostrar su rubia y larga cabellera, con lo que robó los suspiros de sus ciberfans no sólo de México, sino de Perú.

Saludos desde Perú, Danna, eres lo máximo”, “Las mexicanas son las del sabor”, “Y qué viva Perú y México! Te lo dice también una Peruana/Mexicana”, “Te amo, te amo, gracias por todo, sos una personita súper importante, me has enseñado tanto que no tengo palabras, te mereces todo el éxito del mundo y más”.