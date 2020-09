Dejará Mariana Seoane de ser una niña mala

Monterrey, Nuevo León.- La actriz y cantante Mariana Seoane reconoció estar cansada de actuar en series de narcos y ahora quiere ‘ser una niña buena’, hacer reír.

‘La Niña Buena’ de la música fue dura consigo misma al admitir que los últimos proyectos de televisión en los que ha participado han sido historias con temáticas fuertes como en El Chema, El Señor de los Cielos, El Recluso y Preso No. 1, por eso cuando le ofrecieron participar en una comedia no dudó en aceptar.

Aunque no quiso dar detalles del proyecto, se sabe que se trata de una telenovela que producirá Telemundo.

Es un proyecto padrísimo, no puedo decir todavía el nombre, estoy feliz porque no he dejado de trabajar, ahora que los conciertos serán lo último que se reactive, entonces ahorita tengo tiempo para dedicarme a la actuación”, comentó la también cantante.

Si bien no dio detalles de su nuevo proyecto televisivo, solo informó que se trata de una historia donde podrá incursionar en la comedia.

Y no es que Mariana reniegue de lo que ha hecho en el pasado, solo que ya tenía ganas de darle un giro a su carrera.

Fíjate que me cayó divino el proyecto (de Telemundo) porque me voy a Miami en octubre y terminaré por ahí en febrero, imagínate ¡qué padre! ¡qué suerte!, el universo me ayudó, yo no me preocupé”, expresó emocionada.