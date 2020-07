Demi Lovato anuncia su compromiso con Max Ehrinch y presume enorme anillo

California, Estados Unidos.- Demi Lovato anunció este jueves que se casará con el actor Max Ehrich, tras cerca de un año de noviazgo.

A través de sus redes sociales, la ex chica Disney anunció que el actor de Netflix le propuso matrimonio en la playa de Malibú.

La pareja había mantenido oculto su romance, pero hace apenas unos meses a través de un video en Instagram Demi Lovato compartió con sus fans que estaba saliendo con Enrich.

La actriz, que saltó a la fama al participar en el filme Camp Rock junto a los Jonas Brothers, compartió una serie de fotografías junto al intérprete y le dedicó un tierno mensaje.

Nunca me he sentido tan incondicionalmente amada por alguien en mi vida (aparte de mis padres). Nunca me presionas para que sea otra cosa que yo misma. Y me haces querer ser la mejor versión de mí misma”, escribió.