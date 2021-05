Me identifico como no binario: Demi Lovato cambia sus pronombres

Estados Unidos.- La cantante Demi Lovato confesó hace unas horas que se identifica con el género no binario, por lo que modificará sus pronombres.

Hoy es un día en el que estoy muy feliz de compartir más de mi vida con todos ustedes. Me enorgullece hacerles saber que me identifico como no binario y que oficialmente cambiaré mis pronombres a ellos / ellas en el futuro”, escribió Demi Lovato en Twitter.

Mediante un video en Instagram y varios tuits, la también actriz y compositora estadounidense de 28 años dijo que decidió hacer esta confesión por aquellos que no han podido compartir quiénes son realmente con sus seres queridos.

Demi Lovato se dijo feliz de compartir su vida con sus más de 100 millones de seguidores. Foto: Especial.

Estoy haciendo esto por aquellos que no han podido compartir quiénes son realmente con sus seres queridos. Por favor sigue viviendo en tus verdades y sé que te estoy enviando mucho amor”, agregó.

La intérprete de “Dancing with the devil” agregó que aunque sabe que abre otro nivel de vulnerabilidad para ella, se decidió a romper el silencio luego de mucho trabajo de sanación y autorreflexión.

Todavía estoy aprendiendo y entrando en mí mismo, y no pretendo ser un experto o un portavoz”.

Al final, Demi Lovato pidió a sus seguidores a vivir sus verdades y les envió todo su amor.

Demi Lovato describe su sexualidad como fluida y ha dicho que está abierta a encontrar el amor con alguien de cualquier género. Foto: Especial.

¿Quién es alguien no binario?

No binario es uno de los muchos términos utilizados para describir a las personas cuya identidad de género no es completamente masculina o femenina. ... Otras personas pueden usarlo, pero no sienten internamente que son completamente hombres o mujeres.

