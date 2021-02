Demi Lovato confiesa que sufrió tres derrames cerebrales y un ataque cardíaco

Estados Unidos.- La cantante y actriz Demi Lovato reveló datos sorprendentes sobre una sobredosis casi fatal que tuvo en 2018. Confesó que sufrió tres derrames cerebrales y un ataque cardíaco.

La cantante de ‘Anyone’, de 28 años de edad, hizo estos comentarios en el próximo documental de cuatro partes sobre su vida, titulado ‘Demi Lovato: Dancing With the Devil’, que se estrenará a través del canal YouTube el próximo 23 de marzo.

Pero este miércoles, 17 de febrero, se compartió un preview de la producción, que también contiene un extracto de la nueva canción de Lovato con el mismo nombre.

En julio de 2018, la artista pop fue encontrada inconsciente en su casa de Los Ángeles, California, después de una sobredosis, meses después de una recaída.

Me quedé con daño cerebral y todavía estoy lidiando con los efectos. No puedo conducir vehículos porque tengo puntos ciegos en la vista. Durante mucho tiempo no pude leer”, confesó la también productora.