Perdí mi virginidad en una violación: Demi Lovato; cuando trabajaba para Disney

Estados Unidos.- La actriz y cantante Demi Lovato confesó en su libro “Demi Lovato: Bailando con el diablo” que en su adolescencia fue abusada sexualmente cuando formaba parte de las filas de Disney Channel.

Este martes, Demi Lovato confesó en su documental que en su adolescencia, cuando trabajó como actriz para Disney Channel, fue violada y ahí perdió su virginidad.

El difícil episodio para Demi Lovato lo abrió este martes el festival online de South By Southwest.

La revelación de la cantante estadounidense se da en su serie original de YouTube, la cual se enfoca en la sobredosis por fentanilo que sufrió en 2018, que le causó daño cerebral y ceguera parcial luego de sufrir un infarto y varios derrames.

El fentanilo es un agonista narcótico sintético opioide utilizado en medicina por sus acciones de analgesia y anestesia.

Tiene una potencia superior a la morfina por lo que se emplea a dosis más baja que ésta, siendo el efecto final a dosis equivalentes similar al de la morfina.

El documental “Demi Lovato: Bailando con el diablo” se divide en cuatro episodios, los cuales contienen detalles de abusos sexuales que padeció Lovato, entre ellos uno del que fue víctima la misma noche que padeció la sobredosis que casi le cuesta la vida.

Demi, de 28 años de edad, no menciona el nombre de su agresor, pero sí confiesa que la violación ocurrió en su adolescencia cuando formó parte de Disney Channel, y lo peor fue seguir viendolo por mucho tiempo.

Estábamos enrollados, pero yo dije ‘Esto no va a ir más lejos, soy virgen y no quiero perder (mi virginidad) de esta forma’”, cuenta. “Pero eso no importó -lo hizo igualmente”.