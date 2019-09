Demi Lovato presume su celulitis y kilos de más ¡te impactará!

Estados Unidos.- La cantante Demi Lovato le hizo frente a sus miedos con una fotografía en la que se mostró tal y como es, con celulitis y kilos de más.

Con la fotografía sin editar, la cual fue compartida en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 73 millones de seguidores, Demi, de 27 años, busca hacerle frente a lo que la avergüenza, su cuerpo, pues está cansada de las apariencias.

Con esto, la también compositora y actriz pretende concientizar sobre la aceptación de sí mismo, ponerle fin a los estereotipos. Escribió que ella no se considera un ejemplo de hermosura, pero sí autentica y orgullosa de su cuerpo.

Quiero que este nuevo capítulo en mi vida sea sobre ser auténtico con lo que soy en lugar de tratar de cumplir con los estándares de otra persona. Así que aquí estoy, sin vergüenza, sin miedo y orgullosa de ser dueña de un cuerpo que ha luchado tanto y que me seguirá sorprendiendo cuando espero dar a luz algún día”.

La fotografía en la que la interprete de “Heart Attack” sin editar ya superó los 7 millones de Me Gusta en unas horas, y sus fans la elogiaron y la llamaron hermosa.

Demi Lovato, quien reside en Los Ángeles, California, exhorta a sus seguidores a amarse como ella se ama así misma, pero sobre todo a no darse por vencidos y luchar hasta el final.

Yo me amo ¡Y tú también deberías amarte! Ahora de vuelta al estudio ... Estoy trabajando en un himno... también. Solo para que todo el mundo esté claro... No me entusiasma mi apariencia, pero lo aprecio y, a veces, eso es lo mejor que puedo hacer. Espero inspirar a alguien a apreciar su cuerpo hoy también”, finalizó la cantante.