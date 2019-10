Demi Moore confiesa que tuvo sexo con actor un día antes de su boda

Estados Unidos.- La actriz de Hollywood Demi Moore ahora reveló que un día antes de su boda con Freddy Moore, tuvo sexo con un actor con el que compartió créditos en su primera película, 'Choices'.

Las confesiones se pueden leer en su libro autobiográfico “Inside Out”, en el que también revela etapas difíciles de su vida como la violación que sufrió a los 15 años y su problema con las adicciones.

En este libro, la también productora revela que una noche antes de su boda, en su despedida de soltera, se escapó de la fiesta para tener sexo con un actor que conoció en el filme de su primera película.

Según el sitio People, Demi tuvo una despedida de soltera, pero decidió irse a mitad del festejo al departamento de Paul Carafotes antes de llegar al altar con el cantante Freddy Moore.

La noche antes de casarnos, en lugar de trabajar en mis votos, estaba llamando a un chico que había conocido en el set de una película. Me escabullí de mi propia despedida de soltera y me fui a su departamento porque no podía enfrentar el hecho de que me iba a casar para distraerme de lamentar la muerte de mi padre”.