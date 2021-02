Demián Bichir habla como nunca de la muerte de su esposa Stefanie Sherk

Estados Unidos.- Demián Bichir ha sido muy hermético respecto a la muerte por suicidio de su esposa, la actriz y modelo canadiense Stefanie Sherk, pero por primera vez abrió su corazón y habló al respecto de manera sincera con la agencia AP.

En abril de 2019, Bichir confirmó en redes sociales que su esposa había muerto, sin dar más detalles al respecto. Meses después se supo que se había tratado de un trágico suicidio en la piscina de su casa.

Ese mismo año, la actriz Robin Wright se acercó a Bichir para ofrecerle el co-protagónico en su ópera prima, la película de drama “Land”.

Bichir compartió con la agencia AP que cuando supo que el drama trataba precisamente de dos extraños que habían perdido a sus parejas y familias, simplemente supo que “tenía que hacerlo”.

Yo muchas veces digo que los personajes a veces me encuentran, vienen a mí. Y cuando Robin me invitó a esta aventura, fue prácticamente lo que pasó cuando George Clooney me invitó a hacer ‘The Midnight Sky’ (‘Cielo de medianoche’). Esas dos películas lidian con los mismos temas”, dijo el actor mexicano de “Sexo, pudor y lágrimas”.