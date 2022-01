Estados Unidos.- Eduin Caz, el vocalista de Grupo Firme, asegura en un video que subió a sus historias de Instagram, que sufrió discriminación en Six Flags de Estados Unidos por ser mexicano.

El cantante que hace unas semanas fue tendencia en redes sociales por una supuesta infidelidad, recurrió a su cuenta de Instagram para compartir lo que le pasó en el parque de diversiones del país del norte.

Eduin Caz contó que a su asistente se le cayó un celular, que luego encontraron pero un hombre del personal de seguridad le dijo que se lo devolvía a las 8 de la noche, lo cual no ocurrió porque el cantante asegura que sufrió discriminación.

“Hola familia buenas noches, hoy me pasó algo muy raro aquí en Six Flags. Vine a Six Flags en California, se le cayó un celular a mi asistente, un celular mío, íbamos en un juego y se cayó, lo buscamos, lo encontramos, me dijo un seguridad a las 8 te lo doy, me quedé, yo me tenía que ir temprano, me quedé estuve todo el día aquí en Six Flags sin hacer nada, me subí a uno que otro juego porque soy miedoso no creas que me gusta mucho venir”, comenzó Eduin Caz contando su historia.

Eduin Caz publicó en Instagram lo que vivió en Six Flags de Estados Unidos./ Foto: Captura

Cuando el intérprete de “El Tóxico” acudió a recuperar su teléfono celular, un gringo que lo atendió no se lo quiso devolver, supuestamente por ser mexicano y hasta le hizo “cara fea”.

“Llegué acá y me atendió un gringo y yo sé que por ser mexicano no me lo dio, te lo juro que no me lo dio por eso. Me miró… y me hizo cara fea entonces no me lo dio y yo siento que porque me vio pos mexicano… que coraje”, finalizó Eduin Caz.

Eduin Caz es el vocalista de Grupo Firme que ha lanzado éxitos como "El Tóxico" y "En tu perra vida"./ Foto: Google

Critican a Eduin Caz en redes sociales

La historia del supuesto racismo que vivió Eduin Caz en Six Flags de Estados Unidos, fue compartida en “Venga la Alegría”, y seguidores del programa, en lugar de empatizar con el cantante, lo criticaron duramente.

Usuarios de internet aseguran que el vocalista de Grupo Firme sólo quiere llamar la atención con la publicación de la discriminación que asegura sufrió en ese parque de diversiones.

Algunos comentarios contra Eduin Caz en redes sociales son: “Como que ya le gustó a este tipo aparecer por cualquier cosa”, “Yaaa no sabe ni que inventar....!!! Ya me caistes mal eduin Caz”, “Le dijo el policía ni te topo”, “Con esa apariencia a quien no lo van a discriminar parece tizoc”, “Nada que ver los americanos son muy amables los que sí te discriminan son los mismos mexicanos que se se creen americanos”, “Lo que es querer llamar la atencion y sentir que cuando llega la fama el mundo gira a tu alrededor”.

