México.- Apenas comenzó el reality de TV Azteca 'La Academia 20 años' y ya se encuentra envuelto en la polémica, y es que una joven aspirante señaló que fue víctima de racismo, pues asegura que ya era finalista, pero la dejaron fuera por 'ser muy blanca'.

A través de sus redes sociales, Nat Melo, una joven cantante de 19 años originaria de la Ciudad de México, publicó un video en el que tachó a 'La Academia' de racismo y de cometer fraude, pues además asegura que hay participantes que no pasaron los filtros, pero ahora son parte de la generación de 20 años.

"Soy cantante, soy chef y soy deportista. Mi formación artística empezó en el teatro musical, cuando yo tenía siete años y desde entonces no he dejado de prepararme", aseguró.

Nat explicó que en La Academia "son unos injustos, muy injustos; son unos fraudulentos y son unos racistas".

En su relato, la joven dijo que había pasado todos los filtros, cuatro en total, y que ya había quedado 'como finalista', sin embargo le dijeron que le hablarían, pero se quedó esperando la llamada.

Cuando ella buscó a alguien de la producción para que le dieran una explicación aseguró que la razón fue 'por su perfil agringado'.

Me dejaron plantada, me he comunicado y buscado a la producción de La Academia y solamente recibo respuestas como ‘es que tu perfil está agringado’ o ‘eres muy blanca’”, explica Nat.