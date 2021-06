Acusan a Remmy Valenzuela de golpear a su primo e intentar asfixiar a su novia

México.- Remmy Valenzuela fue acusado no solo de golpear a su primo, quien mostró las marcas de los golpes que recibió, sino a la novia de este, a la que intentó estrangular y hoy está grave en un hospital.

La denuncia ya fue interpuesta y ratificada por la joven, identificada como Katy Aracely “N”, bajo el Programa de Protección a Víctimas de Violencia, en la Fiscalía General de Sinaloa, en el municipio de Guasave.

Acusa a Remmy Valenzuela de atacarla de forma violenta a ella y a su novio la noche de este domingo, 6 de junio, y ese mismo día fue ingresada en un hospital, donde fue revisada también por un médico forense.

Remmy Valenzuela es un cantante, compositor y acordeonista mexicano, nacido en Sinaloa. Foto: Facebook.

Katy presentó lesiones en espalda, tórax, brazos y el cuello, por intento de asfixia con un cable, por lo que ya recibe atención por parte del Instituto Municipal de las Mujeres, asistencia jurídica y sociológica.

Su novio y primo de Remmy, Carlos Armando “N”, presentó lesiones en el pómulo derecho, ojos y todo el cuerpo.

Al parecer, la agresión se dio en un rancho, propiedad del cantante de música regional mexicano, ubicado en la calle 300, de Guasave.

¿Cuál fue el motivo de la agresión de Remmy Valenzuela hacia la pareja?

En la ratificación de la denuncia interpuesta, Carlos Armando y Katy señalan que fueron sometidos a golpes y azotes sin razón aparente.

En ese rancho, Remmy Valenzuela ofrecería un concierto como parte de una fiesta en la comunidad de Casa Blanca, en la sindicatura de la Brecha, Guasave, donde Remmy cantó para cientos de asistentes que no guardaron la sana distancia.

Sobre la acusación en su contra, el intérprete aún no se ha pronunciado.

Según las primeras investigaciones, Remmy Valenzuela ofreció un concierto en su rancho, donde no hubo sana distancia, y ahí se dio la doble agresión. Foto: Facebook.

¿Quién es Remmy Valenzuela?

Remigio Alejandro Valenzuela Buelna, nació el 1 de octubre de 1990 en Guasave, Sinaloa, pero es más conocido por su nombre artístico Remmy Valenzuela.

Es un cantante, compositor y acordeonista mexicano que en 2015, fue nominado a “Artista Nuevo del Año” en los premios Latin American Music y ese mismo año su cuarto álbum de estudio “Mi vida en vida” (2014) fue nominado en los premios Grammy Latinos en la categoría “Mejor Álbum Norteño”.

Comenzó su carrera como baterista, pero cambió al acordeón a la edad de 13 años. Sus primeros éxitos fueron los narcocorridos, pero comenzó a ganar mayor popularidad con canciones románticas como “Te tocó perder”.

Finalmente, firmó un contrato con Fonovisa Records y en 2015, lanzó su álbum “Mi princesa”, del cual la canción “¿Por qué me ilusionaste?” logró ser incluida en la lista “Best Songs of 2015” por Ben Ratliff de The New York Times.

A la edad de 22 años, ha “evadido la muerte dos veces”, la primera vez después de un accidente de coche, y la segunda en un tiroteo entre las fuerzas gubernamentales y una organización del crimen organizado durante una de sus presentaciones en Nayarit.

En 2015, fue arrestado en Sinaloa por posesión ilegal de un arma de fuego y fue puesto en libertad bajo fianza dos días después.

