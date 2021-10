Denuncian plagio en ‘El juego del Calamar’. Esto responde su creador

Estados Unidos.- Gracias al éxito rotundo de la serie " El juego del Calamar ", sus fanáticos están siendo muy observadores y han señalado varios temas que les brincan a la vista, entre los que destaca la reciente acusación de plagio de la serie por la escena del juego “Luz roja, luz verde”.

El creador de la serie surcoreana, Hwang Dong-Hyuk , aseguró en varias entrevistas que su proyecto es 100% original y no ha copiado algo de otras series, películas o historias presentadas anteriormente.

La serie que actualmente se posiciona como la más popularidad alrededor del mundo se creó hace 10 años y su guión se escribió sin la influencia del material que se ha visto recientemente.

Pero los internautas no se dejaron marear por las palabras del creador y subieron la escena que resulta ser muy similar entre la película japonesa “A the God's Will” y “El Juego del Calamar” y el video comparativo se volvió viral.

Fue en 2014 cuando se estrenó la película japonesa “As the God's Will” (Como Dios quiera) pero hasta este año y tras el gran éxito de la serie de Netflix, algunos usuarios de redes sociales hicieron referencia que “El Juego del Calamar” plagió a la película, especialmente con el juego el juego de luces.

En el largometraje japonés un muñeco Daruma (tradicional de Japón) inicia un tipo de juego donde nadie puede moverse y cuando él voltea y detecta movimiento hace explotar las cabezas de estudiantes.

"As the Gods Will" también presenta algunos de los juegos más tradicionales del país nipón pero en su versión más perturbadora.

Por su parte, Hwang Dong-Hyuk aseguró que no le ha copiado a nadie y lo único que tiene que decir es "diré que yo lo hice antes".

