México.- Eugenio Derbez logró cumplir uno de sus sueños la noche de este 27 de marzo al subir al escenario de los Premios Oscar 2022 tras triunfar como parte del elenco de la cinta “CODA: Señales del corazón”, que ganó como Mejor Película.

Y es que en la edición número 94 de los premios de La Academia, la cinta en la que el actor y director mexicano participó triunfó en la categoría más importante de la noche, venciendo a favoritas y multi nominadas, como “El Poder del Perro”.

Eugenio Derbez subió al escenario de los Premios Oscar 2022, pues CODA, en la que él actúa, ganó como Mejor Película. Foto: Instagram

Aunque Derbez ha recibido muchas felicitaciones de amigos, familiares, colegas y periodistas, aún hay quien lo critica o minimiza su triunfo, pero al creador de personajes como Ludovico Peluche o El Lonje Moco nadie le puede quitar la felicidad de haber participado en “CODA”, que ganó además en las otras dos categorías para las que estaba nominada en los Oscar, Mejor Actor de Reparto (para Troy Kotsur) y Mejor Guion Adaptado.

En entrevista para “Ventaneando”, el comediante compartió con emoción lo que significó este reconocimiento de La Academia, y recordó cuando nadie le daba oportunidad de hacer cine.

En la plática, el conductor Daniel Bisogno le dijo respecto al golpe que Will Smith le dio a Chris Rock en plena transmisión: “La cachetada más fuerte que se dio esa noche fue la tuya”, refiriéndose a toda la gente que no creía en él y lo criticaba.

A Derbez lo hacían menos quienes hacían cine, debido a su papel de Ludovico Peluche en la televisión. Foto: Instagram

“Justamente venía yo en la limusina rumbo al evento y venía yo hablando de eso, me acordaba de toda la gente que me dijo cuando yo estaba en México, y además mi programa estaba con muy buen rating, yo quería hacer cine y no me dejaban y me decían ‘no pues es que tú vienes de la tele’… y como que la gente de cine veía para abajo a los que están haciendo tele”, contó.

(Le dijeron) 'cada vez que trato de ayudarte y mencionar tu nombre en alguna junta me dicen ¿cómo crees que vamos a meter a Ludovico Peluche en una película seria?, no hay manera'", contó.

"Y gracias a eso fue que escribí ‘No se aceptan devoluciones’ y gracias a eso fue que me moví, porque dije ‘si no me doy trabajo yo solo y si no me muevo yo solo nadie me lo va a dar’, así que agradezco a toda esa gente que me rechazó, porque si no fuera por ellos no estaría yo aquí”, agregó Derbez.

Y ya hablando de la polémica en la que se vieron involucrados Will Smith y Chris Rock, contó cómo lo vivió estando ahí.

Will Smith dio una cachetada a Chris Rock en los Premios Oscar, luego de que el comediante hiciera un chiste sobre su esposa. Foto: Twitter

Fue un shock. Todos los que estábamos ahí no lo podíamos creer porque no sabíamos si era parte del sketch”, compartió.

“Es muy normal que de repente digas un chiste fuera de lugar. La línea es muy delgada, la línea de lo correcto e incorrecto es súper delgada... Ahorita todo mundo se ofende por cualquier cosa y es muy difícil no equivocarse”, agregó.

Trabaja en nueva película sobre ‘niña genio mexicana’

Tras festejar el premio Oscar por la película “CODA” en Hollywood, Eugenio Derbez tomó un vuelo de regreso a México para trabajar, pues solo pidió permiso para acudir a la ceremonia.

El nuevo proyecto en el que trabaja Derbez es una película basada en hechos reales, sobre una niña mexicana que pese a carecer de recursos, destacó al resolver problemas matemáticos e incluso fue comparada con Steve Jobs, creador de Apple.

“Es un película basada en un hecho real que espero que cambie la educación en México, es la historia de una niña que creció en un pequeño pueblo en Matamoros y que llegó a ser la número uno del país, incluso le dedicaron una portada en una revista americana que decía ‘The next Steve Jobs’”.

Derbez compartió que es la historia de cómo esta niña pudo salir adelante en un pueblo donde no tenía ningún recurso “donde ni siquiera están las calles pavimentadas, donde no tienen ni siquiera luz en la escuela, ya olvídate de una computadora o internet”.

El también productor mexicano no dio detalles sobre su papel en esta película, que se sabe que se está grabando en Vallarta, según reveló sin querer Pati Chapoy.

“Siempre que puedo trato de contar historias que aporten, que den algo, no quiere decir que es lo único que haga, pero si tengo que escoger, prefiero escoger algo que apoye, en este caso habla de la educación en México y creo que la gente que vea esta película, creo que puede generar un cambio en la educación en México… además de contar una historia hermosísima”, explicó.