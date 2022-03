Estados Unidos.- Eugenio Derbez está que no se la cree, pues luego de ganar junto a sus compañeros de la película CODA el premio más importante de los SAG Awards, ahora recibió una nueva estatuilla, esta vez la cinta fue reconocida por la Asociación de Críticos de Hollywood (HCA por sus siglas en inglés).

La noche de este lunes, la película CODA, en la que Derbez interpreta a un maestro de música, se llevó el principal premio de los premios entregados por la HCA.

El actor mexicano compartió su felicidad en redes tras triunfar en Hollywood. Foto: Instagram

Durante la ceremonia realizada en el Avalon Hollywood en Los Ángeles, California, CODA de Siân Heder, se llevó el premio más importante, el de Mejor película, categoría en la que competía contra Belfast, Duna, King Richard y Being the Ricardos.

Además, la película sobre una familia de sordomudos, cuya única hija que puede hablar se desempeña como su intérprete mientras busca su sueño como cantante, se llevó la estatuilla como Mejor guion adaptado y Troy Kotsur como Mejor actor de reparto, según informó Variety.

La HCA también honró al elenco de la película con un premio destacado, mientras que el premio al mejor reparto fue para el elenco de Belfast de Kenneth Branagh.

Dune lideró la velada con cuatro premios, incluido el empate al mejor director entre Denis Villeneuve y la directora de Power of the Dog Jane Campion; además Dune ganó como Mejor banda sonora para Hans Zimmer, la Mejor fotografía para Greig Fraser y los Mejores efectos visuales para Brian Connor, Gerd Nefzer, Paul Lambert y Tristan Myles.

Otros ganadores notables incluyeron a Ariana DeBose por "West Side Story", luego de sus victorias en los Globos de Oro y los Premios SAG. Kristen Stewart y Andrew Garfield ganaron premios por sus actuaciones en "Spencer" y "Tick, Tick... Boom!", respectivamente.

Además durante la velada se hizo la entrega de premios honorarios, uno de ellos para el director de cine mexicano Guillermo del Toro en la categoría de Logro Cinematográfico, mientras que el elenco de CODA se llevó el Premio Destacado.

CODA se llevó el premio principal que entrega la Asociación de Críticos de Hollywood. Foto: Instagram

CODA competía con filmes favoritos en la entrega de premios. Foto: Instagram

La gala se realizó en en el Avalon Hollywood en Los Ángeles, California. Foto: Instagram

Celebridades felicitan a Derbez

Eugenio Derbez compartió este nuevo triunfo a través de sus redes sociales, junto a varias fotografías del momento de su triunfo, así como cuando sostiene la estatuilla, el comediante escribió: “#CODA está sintiendo el amor! Gracias a la Asociación de Críticos de Hollywood por honrar esta película esta tarde”.

Tras esta publicación varios de sus amigos y seguidores le escribieron felicitaciones y emotivos mensajes.

“Pinche Eugenio! Qué tremendo gusto me da TODO lo que veo de ti, millones de felicidades hermano, ahí vamos todos, siguiendo tus pasos tratando de lograr todo lo lindo y las bendiciones que te rodean. Eres una inspiración hermanito”, escribió Jaime Camil.

Alessandra Rosaldo acompañó a su esposo a la entrega de premios. Foto: Instagram

“OMG!!! This is great!!! Felicidades!! Qué dicha! Qué buen momento! Que siga la cosecha, para una mayor siembra”, publicó la actriz Vanessa Bauche.

Otros que reaccionaron con emojis fueron el influencer y actor Juanpa Zurita, el comediante Adrián Uribe, y la hija de Eugenio, Aislinn Derbez.

Lista de ganadores en HCA

Mejor película – “CODA”

Mejor Actor – Andrew Garfield, “Tick, Tick … Boom!”

Mejor Actriz– Kristen Stewart, “Spencer”

Mejor Actor de Reparto– Troy Kotsur, “CODA”

Mejor Actriz de Reparto– Ariana DeBose, “West Side Story”

Mejor elenco – “Belfast”

Mejor Director (empate) – Denis Villeneuve, “Dune” and Jane Campion, “The Power of The Dog”

Mejor Guion Original – Fran Kranz, “Mass”

Mejor Guion Adaptado – Siân Heder, “CODA”

Mejor animación o performance VFX – Stephanie Beatriz, “Encanto”

Mejor película de acción – “The Harder They Fall”

Mejor película animada – “The Mitchells vs. The Machines”

Mejor comedia o musical – “Tick, Tick … Boom!”

Mejor documental – “Summer of Soul"