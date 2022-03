México.- Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Omar Chaparro, Kate del Castillo, Paola Núñez, Regina Blandón y Rubén Albarrán, entre más de 40 famosos, participan en la campaña Sélvame del Tren, y reclaman al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por la construcción del Tren Maya.

"El Tren Maya está destruyendo la selva, nuestro patrimonio natural", inicia Derbez en uno de varios videos que se publicaron a través de la cuenta de Facebook Sélvame del Tren, en el que celebridades expresan su rechazo a la construcción del tramo 5 del Tren Maya.

Kate del Castillo también participa en la campaña #SélvameDelTren. Foto: Captura de video

"Ya se han talado cientos miles de árboles y podrían ser millones más, se están contaminando cenotes y ríos subterráneos... en esa zona está el sistema de ríos subterráneos más largo de todo el planeta Tierra y se estima que se desarrollaron a lo largo de 2 millones de años, no podemos destruirlos, sería imposible recuperarlos; le estamos quitando su casa a miles de especies nativas, estamos quitándonos nuestra propia casa", agregan en el mensaje Arturo Islas, Natalia Lafourcade y Bárbara Mori entre otros.

No somos sus adversarios, somos mexicanos, y queremos la vida para todos nosotros", expresa Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, y quien es un destacado activista del medio ambiente.

"No necesitamos un tren que no tenga evaluaciones ambientales, que no cumpla la ley", reclaman los famosos en el video.

En uno de los varios videos que se publicaron, la actriz Paola Núñez se dirige a AMLO: "Presidente, escuche las propuestas de los expertos en desarrollo sostenible y cumpla la ley, no hay prisa en construirlo y sí urge hacer las cosas bien".

Actores como Miguel Rodarte, Ana Claudia Talancón, Aislinn Derbez, Azela Robinson, Andrés Almeida, Damayanti Quintanar, Arap Bethke, Michelle Renaud, Fabiola Campomanes, Ofelia Medina y Stephanie Sigman, entre muchos otros, participan en la campaña que bajo el hashtag SélvameDelTren logró llamar la atención en redes sociales, donde el nombre de Derbez se volvió tendencia.

La campaña se lanzó este Día Mundial del Agua en la que además de celebridades participan activistas ecológicos y ambientalistas, quienes expresan su preocupación debido a que, sin consulta, estudios o explicación, se modificó el tramo 5 del Tren Maya.

"Estamos en contra de que el Tren Maya tenga que pasar precisamente por una zona protegida", expresó en su momento Saúl Hernández, vocalista de Caifanes.

Aislinn Derbez, Rubén Albarrán y Paola Núñez están en contra de la construcción del Tren Maya. Fotos: Capturas de video

Se pretende que el Tren Maya recorra mil 500 kilómetros aproximadamente; pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y consta de ocho tramos en su construcción.

El tramo 5, que es el que mencionan en la campaña Sélvame del Tren, es el que va de Cancún a Tulum.