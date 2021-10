Ciudad de México.- A pesar de que Vicente Fernández lleva casi dos meses hospitalizado a raíz de la caída que le lastimó las vértebras cervicales, al parecer su salud no está mejorando, y los últimos reportes no son favorables.

Recientemente trascendió que María del Refugio Abarca Villaseñor, conocida como Doña Cuquita, esposa de Don Chente, se encuentra devastada y por ende muy desesperada porque la salud del cantante no mejora, por lo que ha pedido lo lleven de vuelta a a su rancho Los Tres Potrillos.

Las últimas versiones apuntan a que la esposa del artista sabe el pronóstico poco alentador de El Charro de Huentitán por lo que ya está agilizando el trámite para que sea regresado a su casa, pues ya se encuentra desahuciado.

Esta información fue filtrada por la la revista de espectáculos TV Notas, la cual cita a una fuente cercana a la familia, quien delató que se encuentran en diálogo con los doctores para que firmar la salida del cantante vernáculo para que ya esté descansando en su casa de Jalisco.

De acuerdo a la publicación, la familia sabe de la condición de Vicente Fernández: grave pero estable, según lo revelan los doctores, por lo que la familia Fernández - Abarca estaría dispuesta a llevárselo pese a los riesgos que ello implicaría, debido al estado en el que se encuentra.

No obstante, los médicos que están llevando el caso del intérprete de “Acá entre nos” insisten en que no se debe mover por las condiciones delicadas en las que se encuentra, incluso hicieron énfasis en los riesgos del traslado a su rancho, pues si algo se complica durante el trayecto no podrían actuar de manera eficaz como lo harían dentro de un nosocomio, por lo que tal decisión podría resultar fatal.

ebecerril@am.com.mx

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos