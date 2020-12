Desde Luis Miguel hasta Maluma: Armando Manzanero y sus polémicas

México.- Durante su larga trayectoria artística, Armando Manzanero no pudo librarse de estar en medio de algunas polémicas y dimes y diretes con otros artistas. A continuación recordamos algunas de ellas.

No creo que nadie pueda hacer el amor con una canción de Maluma”, comentó el cantautor durante 2017, cuando se le empezaba a cuestionar sobre su opinión acerca del reggaetón, un género musical que enfatizó no le gustaba y fue muy recio al dar sus críticas.

A mí no me preocupa absolutamente nada, he visto llegar ritmos, los he visto irse; también he visto llegar cantantes e irse de la misma forma, y como tengo 82 años creo que ya me los jodí a todos, porque todavía estoy vivo”, dijo el músico durante una entrevista al medio de comunicación El Mercurio.