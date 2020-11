"Desgraciado", explota Laura Bozzo contra Eleazar Gómez por violentar a las mujeres

Ciudad de México.- La conductora Laura Bozzo, mostró su apoyo a la modelo Stephanie Valenzuela, quien fue físicamente agredida por su pareja Eleazar Gómez, así mismo, explotó contra el actor.

Mediante sus redes sociales la peruana felicitó a Valenzuela por denunciar la violencia y aseguró que espera que Goméz cumpla su sentencia.

INDIGNANTE mi apoyo total para @tefivalenzuela y felicitarla por el valor de denunciar,esto no se puede tolerar sea que te creiste Eleazar que por que eras actor famoso podrías hacer algo así. Pues NO a la cárcel tú y todos los desgraciados que se atreven a tocar a una mujer BASTA NI UN SOLO GOLPE no lo permitan levantemos la voz no se queden calladas estoy para apoyarlas", se lee en su mensaje.