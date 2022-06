Después de 5 meses Lucila Mariscal recibe prótesis de cadera para volver a estar de pie

Ciudad de México.- A consecuencia de una terrible caída que sufrió en diciembre de 2021, Lucila Mariscal quedó inmovilizada de las piernas, esto a consecuencia de los problemas de cadera que le dejó el accidente, por lo que tuvo que permanecer en silla de ruedas durante los últimos meses.

El día de ayer se dio a conocer que la famosa actriz por fin podría recibir lo que tanto había estado rogando y esperando: la prótesis que requiere para poder volver a estar de pie, con la cual planea retomar su carrera artística.

Recordemos que la primera actriz no la ha estado pasando del todo bien, ya había hecho público en varias entrevistas que su situación económica se vio afectada por la pandemia, además del por el desfalco de su expareja, aunado a que tenía varios problemas de salud.

La comediante lleva cinco meses confinada en su casa y a tener que usar silla de ruedas. Foto: Especial.

El día de ayer el programa De Primera Mano, transmitió la entrevista que le realizó a Lucila, quien desde su casa y en silla de ruedas compartió sus deseos por volver a estar de pie, también explicó que está a la espera de una segunda intervención quirúrgica para colocarle una prótesis de cadera.

Con lo anterior desmintió que su malestar se trate de una fractura, pues dice que le falta una parte del lado derecho de la cadera, que es donde colocarán la prótesis que por fin pudo obtener.

Nunca me imaginé que era tan importante caminar, ahora entiendo a todas las personas que están impedidos de caminar. Espero en Dios que se me mejore este asunto, ya no me importa ser coja, que me digan coja fea, pero sí quiero caminar, con bastón como sea, pero caminar".

Lucila Marina Mariscal Lara, compartió que no puede sostenerse de pie, pues no tiene la fuerza en la cadera, además de que los dolores son insoportables, por lo que se siente frustrada de no poder hacer sus actividades normales.

Compartió que ahora pasa el mayor tiempo en un sofá reclinable en espera de la anhelada operación que ya le han postergado durante cinco meses.

Ya estoy harta, me empieza a doler todo, yo no sé lo que falta o qué se tiene que hacer para que lo hagan", reveló.

Lucila reveló cómo la está pasando en un programa de espectáculos. Foto: Especial.

La comediante confesó que su exesposo Julián Gallegos le robó todos sus ahorros, pero ha logrado sobrevivir gracias al apoyo de amigos y de algunas fundaciones, quienes se enteraron de su caso y se unieron a la causa.

Al finalizar la entrevista, el presentador Gustavo Adolfo Infante, informó que había hablado con el cirujano Julio Ramos, quien ya ayudó a otros famosos como Julio Preciado y está dispuesto a apoyar con una cirugía a la intérprete de la famosa “Lencha”, para que vuelva a caminar muy pronto.

