Después de declarase queer, Lolita Cortés confiesa que tuvo una relación con otra mujer

Ciudad de México.- Lolita Cortés dejó a todos con el ojo cuadrado cuando en un concurso de drag queens, transmitido por un canal de YouTube, se declaró públicamente como Queer y bisexual, por lo que la revista de espectáculos TvNotas se acercó a ella para conocer más acerca de su orientación, la cual la había llevado muy oculta todos estos años.

La famosa actriz de teatro musical compartió cómo fue que una mujer llegó a cambiarle la vida a sus 51 años.

La abogada del programa de comedia de Televisa, “Perdiendo el juicio”, recientemente se declaró como queer y bisexual, y señaló que ser así es algo “poco usual” o “extraño” dentro de la comunidad, ya que se puede enamorar tanto de un hombre como de una mujer.

Lolita reveló a la revista que en la década de los noventa mantuvo una relación con una mujer después de que se divorció del padre de sus hijos, y confesó que siempre ha sabido que es bisexual.

Lo descubrí cuando terminé con el padre de mis hijos, cuando no me encontraba o no me identificaba con casi toda la población. Cuando descubrí el término, me emocioné porque sabía que así era yo; me enamoro de la esencia, del pensamiento, de la educación, de la cultura, del talento, del carisma, del encanto de la persona y no importa si es hombre o mujer, por eso me tatúo, por eso los piercings, porque es querer expresar mis emociones. ¿Si soy bisexual? Sí, y lo sabía desde que era una adolescente”, contó.