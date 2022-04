Después de defender a Luis de Llano, la actriz Mayra Rojas recibe amenazas

Ciudad de México.- Tras la denuncia pública que hizo Sasha Sökol en su contra por tener una relación cuando ella tenía 14 años y él 39, muchas han sido las voces de seguidores, usuarios en redes y famosos que se han pronunciado al respecto, tal es el caso de la actriz Mayra Rojas, quien externó su apoyo al productor Luis de Llano, sin imaginar cuáles serían las consecuencias.

Recientemente, Mayra Rojas reaccionó en contra de la mamá de Sasha, ya que ella piensa que el acercamiento con De Llano fue por un descuido de ella, y por estas declaraciones, los usuarios en redes sociales se le fueron a la yugular, por lo que tuvo que callar y alejarse del tema.

Pero tras los ataques en estos últimos días, la actriz decidió retomar el tema para aclarar públicamente cuál es su postura.:

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Mayra lamentó todo lo ocurrido y ofreció disculpas a quienes se hayan ofendido por sus declaraciones. Foto: Especial.

Estaba fuera de contexto, no sabía bien a bien qué es lo que había pasado, hasta después me enteré. Y hay cosas que siempre voy a sostener, yo como mamá, la protección de mis hijos, estar pendiente de mis hijos. El abuso sobre una mujer, sobre un niño, jamás voy a estar a favor, pero tampoco puedo tachar a ninguna de las dos partes”, expresó.

Ante las cámaras del programa de espectáculos de Tv Azteca, Ventaneando, Rojas destacó que no tomará partido. "Esto no quiere decir que no defienda la postura de Sasha o esté en contra absolutamente de Luis, conozco una historia. Conviví con ellos muchos años, nos volvimos amigos, los dos son grandes personalidades del medio, a los que admiro muchísimo y no soy quien para emitir un juicio", recordó.

Y respecto a la ola de ataques de la que ha sido objeto en redes sociales, Mayra se justificó por sus anteriores comentarios:

"Se volcaron las redes en contra mía y ofrezco una disculpa si es que cabe, porque me voy a quedar siempre con mi idea, con mi manera de ver la vida, y esto no agrede a nadie. Yo jamás voy a agredir ni a Sasha ni a Luis, sean quien sean, hayan hecho lo que hayan hecho, ¿yo quien soy para juzgarlos?, yo no puedo", explicó.

Mayra confesó sentirse ofendida por tanto ataque que ha estado recibiendo y más porque ya metieron a sus hijas, y destacó que sus declaraciones nunca fueron con el objeto de agredir a alguien.

La actriz reflexionó ante las cámaras sobre lo que ha vivido en las últimas semanas. Foto: Especial.

"Es algo que me duele, y es gente que no conozco, que está atrás de un teléfono, digo hoy me despedazan en las redes porque yo estoy a favor de un pedófilo, digo '¡madre mía!, la gente no tiene filtros para agredir', y lo peor de todo es que no sólo hablaban de lo que yo había dicho acerca de Sasha o de Luis”, compartió.

"Se fueron sobre mis hijas, y que 'ojalá que mis hijas vivieran cosas así y que el diablo me iba a…', y ofreces una disculpa porque también es válido decir 'chin… no lo dije de la manera correcta', pero jamás voy a lastimar a alguien ni lo hago con esa intención", lamentó.

ebecerril@am.com.mx