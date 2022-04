Después de tanta especulación, William Valdés habla de su orientación sexual

Ciudad de México.- Desde su llegada a México, William Valdés decidió llevar un perfil bajo en cuanto a su vida privada, pero recientemente una revista de espectáculos desató los rumores acerca de su sexualidad, esto tras dar a conocer que lo han visto en aplicaciones para citas con otros hombres.

El actor se encuentra trabajando en el matutino Venga la Alegría, y comparte pantalla con otros presentadores como Cynthia Rodríguez, Laura G, Roger González y Horacio Villalobos, entre otros, proyecto por el cual decidió cambiar su residencia a México, pues anteriormente estaba participando en otro matutino en Estados Unidos.

Pero, a pesar de su éxito y reconocimiento en este país, su estancia no ha sido muy fácil para él y es que el también modelo ha estado lidiando con rumores, que cada vez son más fuertes, acerca de sus preferencias sexuales, por lo que en días recientes decidió abordar el tema de manera aparentemente abierta.

“La prensa en México siempre ha tratado de desvalorizar mi trabajo, siempre han tratado de alguna u otra manera dañar mi imagen y sinceramente no entiendo por qué. Estas personas que escriben estos artículos y estos encabezados ni los conozco, nunca les he hecho nada, simplemente su objetivo es dañar mi imagen. Ahora me pregunto por qué, por qué querrán dañarle la imagen a un conductor extranjero, cubano… Ya sé, pero eso me lo voy a reservar”, comenzó.

El presentador de Venga la Alegría dijo que a nadie debe importarle su sexualidad. Foto: Especial.

El ex participante del reality show Masterchef, abordó el tema de su orientación sexual y aseguró que no está escondiendo nada, es solo que él encontrará el momento indicado para hablar.

“Mi sexualidad es mía y yo voy a hablar de mi sexualidad cuando yo quiera hablar de mi sexualidad. No es porque yo quiera esconder nada. Yo no escondo absolutamente nada. La gente que me conoce –mis amigos, mi familia– sabe exactamente quién yo soy”, continuó.

Este mensaje lo hizo a manera de respuesta de la publicación que realizó una revista quien en sus páginas destacó que el conductor supuestamente aparecía en una app para conseguir citas entre hombres.

“Llegando aquí a mi casa me llegó la notificación de este artículo que supuestamente yo estoy en un red que se llama Blued, que en mi vida he conocido esta red, y que supuestamente yo estoy en esa red para tener sexo con personas del mismo sexo. Es una mentira que yo estoy en una plataforma buscando pareja del mismo sexo. ¿En qué cabeza cabe que alguien como yo tan público esté en una plataforma como esta para buscar sexo? Me quedo sorprendido porque siento que la prensa a veces ya no sabe qué inventar para seguir dañando mi nombre o para de alguna u otra manera convertirme en un personaje polémico”, expresó.

En este sentido, William Valdés subrayó que el tema de su orientación sexual es algo que solo le debe interesar a él.

William dejó en claro que el hecho de que sea famoso ni tiene porqué revelar su orientación. Foto: Especial.

“Esto es un tema que le da morbo a mucha gente, que la gente siempre pregunta: ¿cuál es la sexualidad de William? Y aquí te va mi respuesta. ¡Que p* te importa! Mi sexualidad es mi sexualidad porque la vivo yo y es parte de mi vida. Y mi sexualidad yo he decidido mantenerla en privado, no hablar de ella. Sea bisexual, sea non-binary, sea straight, sea gay… No te importa. No les importa. El día que yo quiera hablar de mi sexualidad lo voy a hablar y lo voy a hacer porque yo quiero, no porque gente como esta gentuza decida por mí”, aseguró William.

Por último, dejó en claro que el hecho de que sea una figura pública no lo obliga a tener que revelar sobre su vida privada.

“La sexualidad tuya es tuya, no es de nadie. No porque yo soy conductor de televisión y soy una figura pública la gente tiene que saber cuál es mi sexualidad. Eso es algo privado. Ya la gente sabe mi vida entera, saben quién es mi familia, mis amigos, saben cuántos perros tengo, mis sobrinos, saben lo que hago…”, explicó.

