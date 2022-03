Después de un año, Toño Mauri regresa al hospital ¿qué pasó?

Estados Unidos.- En diciembre pasado se cumplió un año de que Toño Mauri recibió un doble trasplante de pulmón el cual lo salvó, pero en días recientes el actor regresó al hospital en Miami donde estuvo internado más de 8 meses luchando por su vida.

El actor celebró, por decirlo de alguna manera, que cumplió su primer año usando los pulmones que recibió y sin complicaciones, por lo que agradeció tanto a Dios como al equipo médico que le ayudó a salir adelante.

Por lo anterior, el actor compartió una fotografía en la que revela por qué regresó al hospital, y al pie de la imágenes redactó un mensaje que le salió del corazón

¡Qué gran día! Regresar después de un año y tres meses al hospital donde me hicieron mi trasplante y poder saludar a mis doctores y a las enfermeras que me cuidaron. Fue muy emocionante volver a ver el pasillo donde me despidieron. Doy gracias a Dios todos los días por mi donador y su familia y por los doctores que de la mano de Dios son parte del milagro”, escribió.